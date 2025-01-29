Чем сейчас занимаются солдаты из КНДР и вернутся ли на фронт, подробно 24 Каналу рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он добавил, что Силам обороны удалось сорвать планы врага на Курщине. Противник увяз на определенных участках фронта.

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Войска КНДР не могут научиться противостоять дронам

Северокорейские солдаты проводят работу над ошибками. Войска из КНДР действительно понесли значительные потери, ведь осуществляли пехотные штурмы. К слову, Силам обороны удалось ликвидировать даже нескольких офицеров.

Очень часто бежали по полям под ударами артиллерии и дронов. Они не научились противостоять дронам, несмотря на то, что были "креативные" идеи, когда они втроем ловили дрон. Один северокореец выступал как приманка, а другие сидели в засаде, пытаясь сбить FPV-дрон с флангов,

– отметил Коваленко.

Кроме того, у солдат из КНДР есть языковой барьер во взаимодействии с российскими командирами.

Сейчас с представителями командования войск КНДР россияне проводят работу над ошибками. Конечно же, они (войска КНДР – 24 Канал) вернутся в активный бой,

– сказал руководитель ЦПД.

Пока нет четкой информации, будет ли перебрасывать Ким Чен Ын подкрепление на Курщину. Теоретически это возможно, но пока не известно о принятии соответствующего решения.

Обратите внимание! По состоянию на середину января в Курской области России были ранены, убиты, взяты в плен или пропали без вести 4000 военных КНДР.

К слову, издание The Telegraph сообщим, что Северная Корея передает России более 100 артиллерийских систем Koksan.