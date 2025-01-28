Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Зарубежные источники тоже пишут, что войска КНДР временно отступили в Курской области.

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Что происходит с войсками КНДР в Курской области

Вражеское войско не научилось противостоять украинским дронам и артиллерии

Понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками". Рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать,

– рассказал Коваленко.

По его словам, взятие северокорейских солдат в плен – большая проблема для Кима. А еще есть четкая фиксация тел погибших корейцев. Путин и Ким договаривались о том, что Россия обеспечит максимальную анонимность участия КНДР в войне. Но, как видим, этого не произошло.

Какие потери КНДР

Вероятно, скоро в Россию пришлют новую "порцию" корейцев. Такие данные есть у разведки Южной Кореи. Четыре месяца назад отправили много солдат. Но КНДР потеряла около 4000 военных на Курщине, 1000 из них – убитыми. Поэтому есть потребность пополнить ряды армии.

Впрочем, проблемы есть и у россиян. Они становятся все более зависимыми от артиллерии из Северной Кореи.