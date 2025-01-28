Про це пише 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Закордонні джерела теж пишуть, що війська КНДР тимчасово відступили в Курській області.

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Що відбувається з військами КНДР на Курщині

Вороже військо не навчилося протистояти українським дронам та артилерії

Зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати,

– розповів Коваленко.

За його словами, взяття північнокорейських солдатів у полон – велика проблема для Кіма. А ще є чітка фіксація тіл загиблих корейців. Путін і Кім домовлялися про те, що Росія забезпечить максимальну анонімність участі КНДР у війні. Та, як бачимо, цього не сталося.

Які втрати КНДР

Імовірно, скоро в Росію надішлють нову "порцію" корейців. Такі дані є в розвідки Південної Кореї. Чотири місяці тому відправили багато солдатів. Але КНДР втратила близько 4000 військових на Курщині, 1000 з них – убитими. Тож є потреба поповнити лави армії.

Утім, проблеми є і в росіян. Вони стають дедалі більше залежними від артилерії з Північної Кореї.