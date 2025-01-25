Наразі Росія використовує понад 50%, а на деяких ділянках понад 70% артилерії та мін з Північної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Що відомо про залежність Росії від КНДР на фронті

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що Росія на фронті загалом є дуже залежною від північнокорейських боєприпасів.

Постачання кндрівських 170-міліметрових САУ М1978 Koksan Росії та їх відправка на Курщину говорить також про втрати одиниць важкої артилерії російською армією та її нестачу, тому Москва все більше покладається на Пхеньян і стає залежною,

– додає Коваленко.

Раніше він також наголосив, що допомога від Північної Кореї дає Росії можливість продовжувати вести війну з високою інтенсивністю.

Однак, Коваленко зазначає, що після зміни адміністрації у США Кім Чен Ин може спробувати "зіграти в гру" з Дональдом Трампом та призупинити постачання живої сили та зброї до Росії. Це може спричинити серйозні проблеми для Кремля, адже зараз російський ВПК не здатен покрити потреби настільки інтенсивної війни.