Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Захоплені предмети, зокрема техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси ворога.

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Що відомо про операцію

У ході бою оператори ССО знищили двох північнокорейських солдатів. Завдяки скидам з дронів українські військові ліквідували 7 окупантів, ще 10 отримали поранення.

Воїни 8-го полку на позиціях противника захопили:

засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку;

далекомір "ДЛ-5";

тепловізійний приціл "1ПН139-1";

штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87";

засоби зв’язку, які можуть мати дані про пересування та плани ворога;

документи окупантів.

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Нагадаємо, нещодавно під час повітряної розвідки оператори ССО виявили російського військового з "товаришем", яких поранили місяць тому. Кинутий напризволяще росіянин без засобів зв'язку, води та їжі вже записував прощальне відео. Він добровільно поповнив обмінний фонд, "без сумнівів склавши зброю".