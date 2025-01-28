Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Захваченные предметы, в частности техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах врага.

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Что известно об операции

В ходе боя операторы ССО уничтожили двух северокорейских солдат. Благодаря сбросам с дронов украинские военные ликвидировали 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.

Воины 8-го полка на позициях противника захватили:

средства индивидуальной защиты и военную экипировку;

дальномер "ДЛ-5";

тепловизионный прицел "1ПН139-1";

штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";

средства связи, которые могут иметь данные о передвижении и планах врага;

документы оккупантов.

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Напомним, недавно во время воздушной разведки операторы ССО обнаружили российского военного с "товарищем", которых ранили месяц назад. Брошенный на произвол судьбы россиянин без средств связи, воды и пищи уже записывал прощальное видео. Он добровольно пополнил обменный фонд, "без сомнений сложив оружие".