Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Медиа взяло интервью у украинских военных. Северные корейцы ухаживают за ранеными или даже ожидают подкрепления.

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Какова ситуация в Курской области

Украинец считает, что отступление северных корейцев лишь временное. Наемники продолжают атаковать, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил и потери среди своих товарищей, потому что имеют "промытые мозги".

Я думаю, что они скоро вернутся,

– сказал командир с позывным "Пульс".

Северокорейские военные продолжают отказываться сдаваться в плен живыми. "Пульс" утверждает, что один из них даже кричал "За генерала Ким Чен Ына" перед своим самоубийством.

Наемники имеют лучшую экипировку, чем многие россияне, включая винтовки и форму. Однако ощущается нехватка тяжелой бронетехники, они передвигаются только пешком.

Сначала последователи Ким Чен Ына так и атаковали – "словно что-то из времен Второй мировой войны", группами по 20, 40 или 60 человек, делая себя легкой мишенью.

По словам "Пульса", солдаты из Северной Кореи "чисто выбритые и идеально ухоженные, как модели". Определить их возраст трудно, внешне им было "от 25 до 35, а возможно и до 40 лет".

КНДР может увеличить контингент в России

Участие северокорейского контингента в войне против Украины продолжают скрывать. Солдаты в белых шлемах скрывают доказательства своего присутствия в зоне боевых действий, забирая раненых и погибших.

К слову, в Южной Корее считают, что КНДР вскоре может отправить новый военный контингент в Россию.

Пополнение может заменить сокращаемую группировку на Курщине до середины апреля 2025 года, что позволит сохранить темпы пехотных атак.

ISW продолжает предполагать, что высокие потери Северной Кореи и трудности с оперативной совместимостью с российскими войсками повлияют на уроки, которые северокорейское военное командование вынесет из участия в российской войне,

– написали аналитики Института изучения войны.