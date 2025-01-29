Чим зараз займаються солдати з КНДР та чи повернуться на фронт, детально 24 Каналу розповів голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він додав, що Силам оборони вдалося зірвати плани ворога на Курщині. Противник загруз на певних ділянках фронту.

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Війська КНДР не можуть навчитися протистояти дронам

Північнокорейські солдати проводять роботу над помилками. Війська з КНДР дійсно зазнали значних втрат, адже здійснювали піхотні штурми. До слова, Силам оборони вдалося ліквідувати навіть кількох офіцерів.

Дуже часто бігли полями під ударами артилерії та дронів. Вони не навчилися протистояти дронам, попри те, що були "креативні" ідеї, коли вони втрьох ловили дрон. Один північнокореєць виступав як приманка, а інші сиділи в засідці, намагаючися збити FPV-дрон з флангів,

– зазначив Коваленко.

Крім того, у солдатів з КНДР є мовний бар'єр у взаємодії з російськими командирами.

Зараз з представниками командування військ КНДР росіяни проводять роботу над помилками. Звісно ж, вони (війська КНДР – 24 Канал) повернуться в активний бій,

– мовив керівник ЦПД.

Наразі немає чіткої інформації, чи перекидатиме Кім Чен Ин підкріплення на Курщину. Теоретично це можливо, але поки що не відомо про ухвалення відповідного рішення.

Зверніть увагу! Станом на середину січня у Курській області Росії було поранено, вбито, взято в полон чи зникло безвісти 4000 військових КНДР.

До слова, видання The Telegraph повідомимо, що Північна Корея передає Росії понад 100 артилерійських систем Koksan.