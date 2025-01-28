Ці 170-міліметрові далекобійні артсистеми є одними з найбільших у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про гаубиці Koksan

170-мм гаубиця M1989 Koksan, відомі як "гармати чучхе" була розроблена для обстрілів столиці Південної Кореї у разі війни.

Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян має намір подвоїти кількість гаубиць, вже перекинутих до прикордонного Курського району. Наразі частина північнокорейських сил відступила для відновлення.

За словами Буданова, упродовж останніх трьох місяців Кім Чен Ин передав Росії не менше 120 гаубиць M1989 Koksan і 120 реактивних систем залпового вогню M1991.

У розмові з The Warzone Буданов зазначив, що Пхеньян готує нову партію техніки, яка, за даними аналітиків, вже перебуває в дорозі залізницею. У грудні зафіксували відправку щонайменше 10 установок M1989 Koksan, які прибули, ймовірно, до 7 січня і були помічені в Курській області.

M1989 Koksan – умовна назва північнокорейської самохідної артсистеми, що була вперше помічена на параді в місті Коксан у 1989 році. Вона є розвитком установки М1978, що була розроблена ще у 1970-з роках та використовувалася у Ірано-іракській війні.

Довідка: Самохідна гаубиця M1989 Koksan вагою 40 тонн здатна вражати цілі на відстані понад 40 км стандартними снарядами, у той час як для активно-реактивних боєприпасів цей показник наближається до 60 кілометрів. Установка використовує досить унікальний 170-мм калібр. Така дальність істотно перевищує можливості усієї російської ствольної артилерії, зрівнятись з якою може хіба що радянська корпусна 203-мм гармата 2С7 "Пион" з активно-реактивними снарядами.

Ця зброя може становити серйозну загрозу, зазначають у Мілітарному. Вона здатна "дістати" до вогневих позицій української далекобійної артилерії, зокрема PzH2000, CAESAR та 2С22 "Богдана". Також Росія отримує доступ до 170-міліметрового арсеналу КНДР, який може бути доволі значним, оскільки ця САУ виготовляється ще з 80-х років.