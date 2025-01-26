Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KNCA. Зазначається, що час польоту ракет становив від 7507 до 7511 секунд, після чого вони уразили заплановані цілі.

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Північна Корея знову випробувала ракети

КНДР запустила стратегічні крилаті ракети з підводного човна – вони подолали відстань у 1500 кілометрів.

Варто зазначити, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням ракету, яке назвали запуском "ключової системи озброєння".

Ми і надалі завжди будемо відповідально виконувати важливу місію для захисту перманентного миру і стабільності,

– заявив Кім Чен Ин

В KNCA також процитували заяву міністерства закордонних справ Північної Кореї, яке пообіцяло "найжорсткішу протидію" Сполученим Штатам. В КНДР стверджують, що військовий альянс Південної Кореї та США, а також їхні спільні навчання нібито стали основною причиною зростання напруженості в регіоні.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відновити діалог з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Він також назвав диктатора "розумним хлопцем".