Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News. Варто зазначити, що під час свого попереднього президентства політик провів три зустрічі з Кім Чен Ином.

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Трамп готовий зв'язатися з Кім Чен Ином

Дональд Трамп підкреслив, що мав гарні відносини з лідером КНДР під час першого терміну на посаді. Політик також підтвердив, що він готовий зв'язатись з Кім Чен Ином.

Я йому подобався, і я з ним ладнав,

– сказав президент США.

Трамп розповів, що коли він уперше став президентом, то його попередник Барак Обама називав Північну Корею найбільшою загрозою. Однак політик вважає, що йому вдалося "розв'язати цю проблему" та вони нібито "порозумілися" з Кім Чен Ином.

Він не релігійний фанатик. Він виявляється розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець,

– наголосив Дональд Трамп.

До слова, ще в листопаді 2024 року журналісти Reuters писали про те, що команда Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. В США сподіваються, що це може дати новий дипломатичний поштовх.