Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News. Стоит отметить, что во время своего предыдущего президентства политик провел три встречи с Ким Чен Ыном.

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Трамп готов связаться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп подчеркнул, что имел хорошие отношения с лидером КНДР во время первого срока в должности. Политик также подтвердил, что он готов связаться с Ким Чен Ыном.

Я ему нравился, и я с ним ладил,

– сказал президент США.

Трамп рассказал, что когда он впервые стал президентом, то его предшественник Барак Обама называл Северную Корею самой большой угрозой. Однако политик считает, что ему удалось "решить эту проблему" и они якобы "нашли общий язык" с Ким Чен Ыном.

Он не религиозный фанатик. Он оказывается умным парнем. Ким Чен Ын – умный парень,

– подчеркнул Дональд Трамп.

К слову, еще в ноябре 2024 года журналисты Reuters писали о том, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В США надеются, что это может дать новый дипломатический толчок.