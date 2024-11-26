Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что прямой подход, который бы опирался на отношения, что уже существуют, мог бы "растопить лед" с Кимом.

Читайте также 75% компонентов – американские: CNN показала "начинку" ракет КНДР, которыми Россия атакует Украину

Начнут ли США прямые переговоры с КНДР

В команде Трампа рассматривают прямой контакт с Ким Чен Ыном как наиболее вероятный способ наладить контакт между Вашингтоном и Пхеньяном. В то же время, по словам источников Reuters, политические дискуссии являются изменчивыми, и Трамп еще не принял никаких окончательных решений.

Также неизвестно, что может Ким Чен Ын предложить президенту США в ответ. Отмечается, что Северная Корея четыре года игнорировала предложения Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. Также в Пхеньяне надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.

Мы уже зашли настолько далеко, насколько могли, в переговорах с Соединенными Штатами,

– сказал Ким на прошлой неделе во время выступления на военной выставке в Пхеньяне.

Во время своего президентства в 2017 – 2021 годах Трамп провел три встречи с северокорейским лидером: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе. Однако, по словам журналистов, тогда их дипломатия не дала конкретных результатов.

К слову, ранее стало известно, что КНДР перерезала линии электропередач, установленные Южной Кореей для поставки электроэнергии в закрытый совместный индустриальный парк в северокорейском приграничном городе Кэсон.