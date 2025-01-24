Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.
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Россия похитила информацию о гиперзвуковых ракетах
Дональд Трамп повторил свое прошлое заявление о том, что "Россия украла проект, они получили его от нас".
Какой-то плохой человек дал им проект,
– сказал политик.
Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты, "что даже на шаг лучше". Он также пообещал, что "мы запустим их довольно скоро".
Стоит отметить, что в 2020 году Дональд Трамп также заявлял, что Россия похитила информацию о гиперзвуковых ракетах. Тогда политик назвал это оружие "супер-пупер ракетой".
Впоследствии Владимир Путин отверг обвинения главы Белого дома. По словам главы Кремля, работы по созданию такого оружия ведутся с 2004 года, а Вашингтон якобы сам заставил Россию начать масштабные разработки в области гиперзвуковых ракет.
Напомним, 23 января Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным. Американский президент объяснил, что хочет обсудить с российским диктатором прекращение войны в Украине.