Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

Читайте також Трамп думає, що зможе вмовити Росію та Китай скоротити запаси ядерної зброї

Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет

Дональд Трамп повторив свою минулу заяву про те, що "Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас".

Якась погана людина дала їм проєкт,

– сказав політик.

Американський лідер підкреслив, що Сполучені Штати матимуть надгіперзвукові ракети, "що навіть на крок краще". Він також пообіцяв, що "ми запустимо їх досить скоро".

Варто зазначити, що у 2020 році Дональд Трамп так само заявляв, що Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет. Тоді політик назвав цю зброю "супер-пупер ракетою".

Згодом Владімір Путін відкинув звинувачення глави Білого дому. За словами очільника Кремля, роботи зі створення такої зброї ведуться з 2004 року, а Вашингтон нібито сам змусив Росію почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, 23 січня Дональд Трамп заявив, що хоче якомога швидше зустрітися з Владіміром Путіним. Американський президент пояснив, що хоче обговорити з російським диктатором припинення війни в Україні.