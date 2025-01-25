Кореєзнавець, голова товариства Україна – КНДР Микола Поліщук розповів 24 Каналу, що Трамп здатен на доволі неординарні вчинки. За часів правління Джо Байдена діяльність американців у Північній Кореї була занедбана.

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"Кім Чен Ин відчув, що у нього розв'язані руки, і почав співпрацювати з Росією – північнокорейські війська воюють з українськими солдатами в Курській області", – сказав він.

Вплив США на КНДР

За словами Миколи Поліщука, дуже багато конфліктів почались з того, що Сполучені Штати Америки відмовились від своєї ролі "світового полісмена".

Трамп, ймовірно, хоче виправити цю ситуацію. Кореєзнавець припустив, що лідер США має на меті послідовно вилучити з активної політичної діяльності всіх потенційних союзників Китаю.

Трамп може запропонувати Кім Чен Ину якщо не союз із США, то послаблення залежності від Китаю. Тому ймовірний візит до КНДР треба розглядати в контексті корейського-китайських відносин,

– підкреслив Поліщук.

Проте, на його думку, є варіант, що випадковим наслідком такої зустрічі може стани зменшення активності північнокорейських солдатів на українському фронті.

Що захоче Кім Чен Ин від Трампа

Також є припущення, що Дональд Трамп може домовитись із Кім Чен Ином, щоб той припинив постачання зброї Росії.

Важливо! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія критично залежить від артилерійських боєприпасів із КНДР, які зараз складають до 70% на окремих напрямках. Якщо вдасться зірвати співпрацю між цими країнами, агресорка зіткнеться з серйозними проблемами, адже її військово-промисловий комплекс не справляється з потребами інтенсивної війни.

Микола Поліщук зауважив, що у президента США, однозначно, є якісь важелі впливу на очільника Північної Кореї, адже після останньої зустрічі із Кім Чен Ином той тимчасово припинив свою войовничу риторику.

Якимось чином Трампу вдалось вплинути на нього. Тому і зараз є така можливість,

– зауважив кореєзнавець.

Він зазначив, що лідеру КНДР потрібно мати гроші для підтримки свого режиму та гарантії, що Південна Корея не намагатиметься створити внутрішню нестабільність. Він, ймовірно, торгуватиметься щодо цього з Трампом.