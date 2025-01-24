Такий показник втрат зафіксовано станом на середину січня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії.

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Скільки солдатів втратила КНДР

Згідно з оприлюдненою інформацією, загальні втрати північнокорейських сил у Курській області становлять близько 11 тисяч. Високий рівень втрати погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції, спрямовані на витіснення українських сил.

Попри значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Сили Росії та КНДР майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування й управління,

– ідеться у зведенні.

Нагадаємо, раніше у NYT повідомили, що високопоставлений представник оборонного відомства США заявив про прибуття додаткових північнокорейських сил до Росії "протягом наступних двох місяців", приблизно в середині березня 2025 року.

Водночас в ISW пишуть, що новий контингент північнокорейських військ може замінити скорочуване угруповання на Курщині до середини березня 2025 року, що збереже нинішні темпи піхотних атак, але новоприбулі солдати з КНДР зазнаватимуть не меншого тиску.