Їхні втрати можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими й пораненими щомісяця, пишуть в ISW, передає 24 Канал. Це станеться за умови, якщо російське командування й надалі залучатиме північнокорейські війська таким самим чином, як і раніше.

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Хто попереджає про додатковий контингент

У середу, 22 січня, у NYT повідомили, що високопоставлений представник оборонного відомства США заявив про прибуття додаткових північнокорейських сил до Росії "протягом наступних двох місяців", приблизно в середині березня 2025 року.

Однак там не уточнили чисельність військ, а також питання щодо ротації сил чи можливого збільшення загального контингенту Північної Кореї в Росії.

Раніше, 23 грудня, у Південній Кореї повідомляли про можливу підготовку КНДР до розгортання невизначеної кількості додаткових сил в Україні та військової техніки в Росії – або в межах ротації, або додаткового розгортання військ.

Які втрати серед солдатів КНДР прогнозують

Західні офіційні особи 22 січня повідомили для BBC, що станом на середину січня 2025 року північнокорейські війська втратили близько 1000 вбитими й 3000 зниклими безвісти або пораненими в бою. Це становить приблизно 33-40 відсотків від 11-12 тисяч солдатів із КНДР, які вже перебувають на території Росії.

За оцінками ISW, весь північнокорейський контингент в Росії може бути вбитий або поранений в бою приблизно до середини квітня 2025 року за нинішніх темпів втрат,

– йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Натомість нове розгортання військ Північної Кореї – незалежно від того, чи призначене воно для посилення нинішнього угруповання, чи для ротації вже присутніх сил – ймовірно, має на меті підтримати темп російських операцій, незважаючи на великі втрати, які становитимуть від 30 до 45 тисяч осіб (вбитих і поранених) щомісяця.

Які темпи підготовки північнокорейців

Відомо, що північнокорейські війська щонайменше місяць навчалися на сході Росії перед розгортанням в Курській області для подальших навчань у ближніх тилових районах у листопаді 2024 року і подальшим приєднанням до бойових дій на початку грудня того ж року.

Цей графік приблизно узгоджується з можливістю того, що новий контингент може пройти підготовку і замінити скорочуване угруповання на Курщині до середини квітня 2025 року – якщо він навчатиметься стільки ж часу, скільки і їхні попередники, і буде розгорнутий в Росії наприкінці січня або на початку лютого 2025 року.

ISW продовжує припускати, що високі втрати Північної Кореї й труднощі з оперативною сумісністю з російськими військами вплинуть на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з участі у російській війні,

– написали аналітики.

До слова, нещодавно Сили спеціальних операцій ЗС України показали відео бою з військовими з КНДР, що тривав понад 8 годин. Захисники знищили 21 та поранили 40 противників під час ворожого штурму.