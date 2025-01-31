Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Армия КНДР могла отойти с Курщины из-за потерь

На днях в западных СМИ сообщили, что северокорейские солдаты, дислоцировавшиеся в Курской области, были отозваны с фронта из-за значительных потерь.

Там отмечают, что к этому привела дезорганизация и отсутствие сплоченности с российскими войсками.

Отсутствие армии Кима было подтверждено в Силах специальных операций.

Силы специальных операций говорят исключительно по направлениям, где используются наши подразделения. В связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно, понеся большие потери, они вынуждены были отойти,

– сказал спикер ССО полковник Александр Кондратенко.

24 Канал пытался взять комментарий по этому поводу в ССО ВСУ, но пока его не получил.

Напомним, что разведка Великобритании сообщила, что потери северокорейских военных в Курской области составили около 11 тысяч, из которых 4 тысячи – в боевых операциях против украинских сил.