Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

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Армія КНДР могла відійти з Курщини через втрати

Днями у західних ЗМІ повідомили, що північнокорейські солдати, які дислокувалися у Курській області, були відкликані з фронту через значні втрати.

Там зазначають, що до цього призвела дезорганізованість та відсутність згуртованості з російськими військами.

Відсутність армії Кіма підтвердили у Силах спеціальних операцій.

Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи. У зв'язку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, ймовірно, зазнавши великих втрат, вони змушені були відійти,

– сказав речник ССО полковник Олександр Кіндратенко.

24 Канал намагався взяти коментар щодо цього у ССО ЗСУ, але наразі його не отримав.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії повідомила, що втрати північнокорейських військових у Курській області сягнули близько 11 тисяч, з яких 4 тисячі – у бойових операціях проти українських сил.