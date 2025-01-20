Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись, которую опубликовал президент Украины. Глава государства подчеркнул, что все факты по участию Северной Кореи в этой войне будут установлены.

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Что солдаты КНДР говорят о своем участии в войне

Владимир Зеленский отметил, что разведывательная информация о перемещении войск КНДР на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

На видео северокорейский солдат рассказал, что сначала он вообще не знал, где будет воевать.

Во-первых, как я уже говорил, я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь, в России, и даже не знал, против кого мы воюем,

– сказал он.

Военный также рассказал, что был в бою с 3 января и признал, что северокорейские войска уже понесли значительные потери на фронте. По его словам, пострадавших было "очень много".

К слову, ранее посол Южной Кореи в ООН также заявил, что солдаты Северной Кореи, которых Россия отправила на фронт, не знали, что их миссия будет заключаться в войне против украинцев. Они думали, что участвуют в военных учениях.