Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на посла Южной Кореи в ООН Хван Джун-кука. По его словам, солдаты Северной Кореи, которых Россия направила на войну против Украины, не имели никакого представления об истинной цели их командировки.

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Они считали, что они едут на учения, а не на фронт, отметил посол Южной Кореи Хван Джун-кук.

Он сообщил, что захваченные Украиной двое северокорейских военных подтвердили, что им говорили, что они будут участвовать в учениях, на которых имитируются боевые действия.

Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву,

– добавил посол.

Он подчеркнул, что такая лживая информация использовалась для того, чтобы скрыть истинную цель отправки северокорейских солдат в Россию.