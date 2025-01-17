Об этом сообщает японское издание NHK со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Отмечается, что решение об их участии в параде уже приняли.

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Что известно об участии солдат КНДР в параде

По данным источников издания, речь идет о десятках военнослужащих. Это будет их первое участие в этом мероприятии, которое, согласно обнародованной информации, уже приняли, очевидно из-за участия в войне в Украине.

По словам других собеседников, в конце августа северокорейский военный оркестр также примет участие в музыкальном мероприятии в Москве. В то же время то, какое именно мероприятие – неизвестно.

К слову, интересно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что в мае 2025 года посетит Москву. На празднование 9 мая он приедет с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

Визит Фицо, как и участие северокорейских военных, может стать резонансным, ведь после февраля 2022 года большинство западных лидеров прекратили официальные контакты с Кремлем.