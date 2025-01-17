Сообщает 24 Канал со ссылкой на Chosun. Бауэр отметил, что треть военных из КНДР были ранены или убиты.

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Как адмирал НАТО оценил сотрудничество КНДР и России

На пресс-конференции после встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе топ-чиновник НАТО заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна".

По его словам, из примерно 11 000 военных КНДР, направленных в Курскую область России, около трети были ранены или убиты.

Бауэр также отметил, что Россия использует северокорейских солдат неэффективно, что связано с языковым барьером, отсутствием координации и их размещением на невыгодных позициях.

Северная Корея открыто предоставляет оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее. Это создает проблему не только для Южной Кореи, но и для Соединенных Штатов, которые имеют войска, размещены на Корейский полуостров,

– заявил Бауэр.

Как Китай помогает России

Адмирал НАТО выразил удивление тем, что "наиболее изолированная в мире" КНДР неожиданно стала участником войны в Европе. Он назвал эту ситуацию "огромным изменением".

Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион теперь внезапно соединился с европейским театром способ, о котором никто не думал, что это имеет огромные последствия,

– отметил адмирал.

Также он возложил ответственность за привлечение северокорейских военных к войне России против Украины как на Москву, так и на Пекин.

"Особенно учитывая, что не только Россия, которая нуждается в боеприпасах и ракетах, но и Китай сделали это принципиально возможным", – подчеркнул представитель НАТО.

Он также отметил, что, хотя Китай непосредственно не поставляет оружие России, он активно поддерживает ее военно-промышленный комплекс.

В этом контексте адмирал подчеркнул необходимость для НАТО дать "объединенный сильный ответ".

Мы четко дали понять Китаю: он не может одновременно выбирать обе стратегии,

– отметил Бауэр.

Адмирал объяснил, что Пекин не может одновременно заявлять о поддержке устава ООН и пытаться сохранить хорошие отношения с Западом, и в то же время способствовать "способствовать разжиганию войны в Европе".