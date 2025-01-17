Про це повідомляє японське видання NHK із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Зазначається, що рішення про їхню участь у параді вже ухвалили.

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Що відомо про участь солдатів КНДР у параді

За даними джерел видання, йдеться про десятки військовослужбовців. Це буде їхня перша участь у цьому заході, яку, згідно з оприлюдненою інформацією, вже ухвалили, вочевидь через участь у війні в Україні.

За словами інших співрозмовників, наприкінці серпня північнокорейський військовий оркестр також візьме участь у музичному заході у Москві. Водночас те, який саме захід – невідомо.

До слова, цікаво, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що у травні 2025 року відвідає Москву. На святкування 9 травня він приїде з офіційним візитом на запрошення президента Росії Владіміра Путіна.

Візит Фіцо, як і участь північнокорейських військових, може стати резонансним, адже після лютого 2022 року більшість західних лідерів припинили офіційні контакти з Кремлем.