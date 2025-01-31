Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Понад 20 американців зникли безвісти на фронті в Україні, – CNN

З якими проблемами стикається українська армія

Журналісти британського видання поспілкувалися з колишніми військовими та одним із командирів. Так, вони окреслили гостру проблему із самовільним залишенням військової частини.

Після майже 3 років повномасштабної війни все більше військовослужбовців йдуть у СЗЧ. Співрозмовники The Guardian пояснюють це виснаженням, втомою та наказами керівництва, які інколи дуже важко виконати.

Після трьох років війни Україні катастрофічно не вистачає солдатів, особливо піхоти. Це полегшило просування російської армії на схід. Є й структурні проблеми. З нуля створено нові бригади. Вони показали себе погано,

– пише The Guardian.

Журналісти також додають, що багато з тих, хто пішов у СЗЧ, нині переховується. Однак є й ті колишні військовослужбовці, які живуть і працюють відкрито. Один з військових, який також пішов у СЗЧ, поділився з виданням, що всі вже втомилися. На його думку, також змінився і настрій у суспільстві. Колишній військовий зауважив, що раніше люди на вулицях могли обійматися з солдатами, а тепер – "хвилюються, аби їх не мобілізували".

Чоловік також поділився, що долучився до війська від початку повномасштабного вторгнення. Тоді військовий був замотивований і готовий битися з ворогом до останнього. Однак все змінилося після чергового поранення під Авдіївкою. Тоді військовий намагався виконати нереалістичні накази командування, а після травми – його знову відправили на передову. За словами військового, тоді він зрозумів, що він – "ніхто", й вирішив піти в СЗЧ.

Також журналісти The Guardian поспілкувалися з військовими, які брали участь у боях на Миколаївщині та Херсонщині. Українські захисники розповіли, що тоді вони зіткнулися з багатьма проблемами: хаотичні бої, нестача артилерійської підтримки, напруженість у відносинах із командуванням.

Водночас військові, які пішли у СЗЧ, в коментарі британським журналістам зізнаються, що готові повернутися до армії. Однак – за умови глибоких реформ, або у випадку "якщо росіяни увійдуть у його місто".

"Я живий. Чим довше триватиме війна, тим більше буде таких, як я", – резюмує один із військових, який пішов у СЗЧ.