Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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С какими проблемами сталкивается украинская армия

Журналисты британского издания пообщались с бывшими военными и одним из командиров. Так, они обозначили острую проблему с самовольным оставлением воинской части.

После почти 3 лет полномасштабной войны все больше военнослужащих идут в СОЧ. Собеседники The Guardian объясняют это истощением, усталостью и приказами руководства, которые иногда очень трудно выполнить.

После трех лет войны Украине катастрофически не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на восток. Есть и структурные проблемы. С нуля созданы новые бригады. Они показали себя плохо,

– пишет The Guardian.

Журналисты также добавляют, что многие из тех, кто ушел в СОЧ, сейчас скрывается. Однако есть и те бывшие военнослужащие, которые живут и работают открыто. Один из военных, который также ушел в СОЧ, поделился с изданием, что все уже устали. По его мнению, также изменился и настроение в обществе. Бывший военный заметил, что раньше люди на улицах могли обниматься с солдатами, а теперь – "волнуются, чтобы их не мобилизовали".

Мужчина также поделился, что присоединился к войску с начала полномасштабного вторжения. Тогда военный был замотивирован и готов сражаться с врагом до последнего. Однако все изменилось после очередного ранения под Авдеевкой. Тогда военный пытался выполнить нереалистичные приказы командования, а после травмы – его снова отправили на передовую. По словам военного, тогда он понял, что он – "никто", и решил уйти в СОЧ.

Также журналисты The Guardian пообщались с военными, которые участвовали в боях на Николаевщине и Херсонщине. Украинские защитники рассказали, что тогда они столкнулись со многими проблемами: хаотичные бои, недостаток артиллерийской поддержки, напряженность в отношениях с командованием.

В то же время военные, которые ушли в СОЧ, в комментарии британским журналистам признаются, что готовы вернуться в армию. Однако – при условии глубоких реформ, или в случае "если русские войдут в его город".

"Я жив. Чем дольше продлится война, тем больше будет таких, как я", – резюмирует один из военных, который ушел в СОЧ.