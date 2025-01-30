Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування CNN. П'ятьох із іноземних добровольців не вдалося витягнути з поля бою після загибелі.

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Більше 20 американців зникли безвісти під час боїв

Понад 20 американців вважаються зниклими безвісти на передовій в Україні, зокрема внаслідок інтенсивних боїв, що сталися останніми місяцями.

Тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які записалися до лав українських військових, не змогли витягнути з поля бою після того, як вони загинули в бою протягом останніх шести місяців,

– повідомили журналісти.

Двоє з них були репатрійовані з окупованої Росією території після тривалих переговорів.

Водночас свідчення тих, хто вижив, дають змогу зрозуміти складність ситуації.

Російські безпілотники починають спускатися вниз по лінії дерев, щоб спробувати пробити дах бункера,

– описав один із американських добровольців, що вижив, під позивним "Реднек".

За його словами, вони потрапили в пастку російського вогню і, незважаючи на важкі умови, продовжували свою місію.

Процес евакуації тіл загиблих з передової, зокрема, тих, хто загинув в боях біля Покровська на сході України, виявився надзвичайно складним. Родичі зниклих безвісти американців не могли провести похорон своїх близьких. Водночас, за словами Лорен Гійом, активістки, яка допомагає сім'ям знайти своїх загиблих родичів, "позитивна ідентифікація можлива завдяки поєднанню методів візуальної ідентифікації та тестування ДНК".

Крім того, американські добровольці стикаються з психологічними труднощами через проросійських інтернет-тролів, які переслідують їх родини. Мати одного з загиблих американських добровольців, Корі Навроцького згадує сина, як "розумника", і додала, що він вирішив воювати в Україні через "вбивства невинних людей, вбивства немовлят".

Загалом, процес репатріації ідентифікації загиблих американців залишається важким і емоційно складним, а справжня кількість загиблих залишається невідомою.