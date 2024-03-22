У Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Повідомляється, що внаслідок теракту є загиблі та поранені.
Дивіться також Не лише стрілянина, а й вибух: ЗМІ публікують кадри масштабної пожежі у Москві
Очевидці описали терористів
РосЗМІ повідомляють, що станом на зараз у приміщенні разом із пожежниками працює спеціальний загін швидкого реагування. Вони евакуйовують людей та ведуть пошуки тих, хто вчинив терор.
Очевидці вже описали те, якими вони запам'ятали зловмисників.
Щонайменше п'ятеро людей, бородатих. Вони діють як навчені та треновані бойовики. Коли вони зайшли в будівлю, вони вбили охорону і людей, які стояли біля дверей. Потім вони заблокували головний вхід,
– пригадують вони.
Також зазначається, що терористи були озброєні автоматами АКМ (Автомат Калашникова модернізований – 24 Канал). Зокрема, щонайменше двоє з нападників мали при собі рюкзаки. Ймовірно, у них також є "запальна суміш".
Що відомо про теракт у Підмосков'ї
- Увечері 22 березня російські телеграм-канали почали писати про стрілянину у ТЦ "Крокус Сіті Холл" під Москвою. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела.
- Місцеві медіа повідомляють, що стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік". Хтось заявляє, що невідомий чоловік почав стрільбу з автоматичної рушниці.
- Водночас очевидці розповідають, що чули, як стріляли з різних боків. Так, інше пропагандистське видання повідомляє про трьох невідомих із рушницями.
- Крім того, відомо, що у "Крокус Сіті Холл" також спалахнула пожежа. Канали зазначають, що вона настільки потужна, що почала руйнуватися покрівля ТЦ.
- Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб.
- Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії.
- Станом на 20:30 перші постраждалі під час теракту в Москві надійшли до медичних закладів. Повідомляється також, що кількість тих, хто отримав поранення, зросла до 130.