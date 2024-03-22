В Подмосковье в торговом центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Сообщается, что в результате теракта есть погибшие и раненые.

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Очевидцы описали террористов

РосСМИ сообщают, что по состоянию на сейчас в помещении вместе с пожарными работает специальный отряд быстрого реагирования. Они эвакуируют людей и ведут поиски тех, кто совершил террор.

Очевидцы уже описали то, какими они запомнили злоумышленников.

По меньшей мере пять человек, бородатых. Они действуют как обученные и тренированные боевики. Когда они зашли в здание, они убили охрану и людей, которые стояли у дверей. Затем они заблокировали главный вход,

– вспоминают они.

Также отмечается, что террористы были вооружены автоматами АКМ (Автомат Калашникова модернизированный – 24 Канал). В частности, по меньшей мере двое из нападавших имели при себе рюкзаки. Вероятно, у них также есть "зажигательная смесь".

Что известно о теракте в Подмосковье