Повстанці спростували свою причетність до стрілянини у "Крокус Сіті Холл".

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Путін все спланував

У коментарях кільком російським медіа представники РДК та Легіону "Свобода Росії" заявили, що не мають жодного відношення до трагедії, яка сталася у Підмосков'ї. Добровольці наголосили, що вони не воюють з мирним населенням.

Натомість про Путіна такого сказати не можна. "Незамінний" очільник Кремля неодноразово влаштовував показові теракти, аби надійніше закріпитися при владі.

У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією,

– йдеться у заяві "Легіону.

Там наголосили, що стрілянина у ТЦ – це спланована Кремлем провокація.

Довідка: Нагадаємо, що російські добровольці 12 березня розпочали спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей. Унаслідок цього рейду, як вони зазначають, їм вдалося встановити контроль над двома населеними пунктами, а також завдати окупантам втрат в особовому складі та техніці. Повстанці наголосили, що основна мета спецоперації – зірвати новий наступ, який росіяни планували здійснити до так званих виборів президента. Крім того, добровольці допомогли Силам оборони стабілізувати фронт. Адже для боротьби із повстанцями Кремль був змушений перекинути війська з-під Куп'янська.

Кривава стрілянина під Москвою: що відомо