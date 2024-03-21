Так, прорив кордону добровольцями стався 12 березня. З тих пір у двох областях країни – агресорки точаться бойові дії.

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Зупинили ворога на Харківщині

Представник підрозділу Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський на пресконфереції заявив, що своїми діями повстанці допомогли Силам оборони стабілізувати фронт в Україні.

Зокрема, вони зірвали новий наступ Кремля, який той готував на Харківщині.

За словами військового, Путін перед виборами хотів показати електорату ще одну перемогу після Авдіївки.

Новою ціллю окупантів, ймовірно, мав стати Куп'янськ.

Втім, спецоперація добровольців змусила ворога відмовитися від своїх амбіцій на певний час. Адже для того, аби посилити кордон противник був змушений перекинути значні сили з-під Куп'янська до Курської та Бєлгородської областей.

Довідка: Варто зауважити, що ще місяць тому Куп'янський напрямок був справді одним із найгарячіших. Окупанти активно намагалися штурмувати і наступати на цій ділянці фронту ще з осені минулого року. Західні ЗМІ писали про намір Москви розпочати у новому році масштабний наступ на Харківщину. Однак, як бачимо, поступово атаки противника на Куп'янському напрямку стихли. Починаючи з березня росіяни майже не вдаються до штурмів тут.

Повернули бомби на "батьківщину"

Крім того, зазначив Барановський, повстанці фактично викликали вогонь на себе. Вони відволікли тактичну авіацію, яка завдала понад 320 авіаударів. І всі ці бомби, замість того, аби впасти на українські міста чи позиції ЗСУ, прилетіли на територію самої Росії.

У Легіоні "Свободи" зауважили, що за період рейду завдали Кремлю значних втрат. Так, 651 окупант загинув, ще 908 отримали поранення. 37 ворогів було взято у полон. Знищено і пошкоджено понад 170 одиниць техніки.

Довідка: На Куп'янському напрямку ворог значно посилив використання керованих авіаційних бомб. Противник вдається у Куп'янську до такої ж тактики, що і в Авдіївці. Він намагається зруйнувати інфраструктуру міста, аби його було складніше обороняти.