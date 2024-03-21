Так, прорыв границы добровольцами произошел 12 марта. С тех пор в двух областях страны – агрессора идут боевые действия.

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Остановили врага на Харьковщине

Представитель подразделения легиона "Свобода России" Алексей Барановский на пресс-конференции заявил, что своими действиями повстанцы помогли Силам обороны стабилизировать фронт в Украине.

В частности, они сорвали новое наступление Кремля, которое тот готовил на Харьковщине.

По словам военного, Путин перед выборами хотел показать электорату еще одну победу после Авдеевки.

Новой целью оккупантов, вероятно, должен был стать Купянск.

Впрочем, спецоперация добровольцев заставила врага отказаться от своих амбиций на время. Ведь для того, чтобы усилить границу, противник был вынужден перебросить значительные силы из-под Купянска в Курскую и Белгородскую области.

Справка: Стоит заметить, что еще месяц назад Купянское направление было действительно одним из самых горячих. Оккупанты активно пытались штурмовать и наступать на этом участке фронта еще с осени прошлого года. Западные СМИ писали о намерении Москвы начать в новом году масштабное наступление на Харьковскую область. Однако, как видим, постепенно атаки противника на Купянском направлении стихли. Начиная с марта россияне почти не прибегают здесь к штурмам.

Вернули бомбы на "родину"

Кроме того, отметил Барановский, повстанцы фактически вызвали огонь на себя. Они отвлекли тактическую авиацию, которая нанесла более 320 авиаударов. И все эти бомбы, вместо того чтобы упасть на украинские города или позиции ВСУ, прилетели на территорию самой России.

В Легионе "Свободы" отметили, что за период рейда нанесли Кремлю значительные потери. Так, 651 оккупант погиб, еще 908 получили ранения. 37 врагов были взяты в плен. Уничтожено и повреждено более 170 единиц техники.

Справка: На Купянском направлении враг значительно усилил использование управляемых авиационных бомб. Противник прибегает в Купянске к такой же тактике, что и в Авдеевке. Он пытается разрушить инфраструктуру города, чтобы его было сложнее оборонять.