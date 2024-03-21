В частности, падение обломков вражеской ракеты произошло в Шевченковском районе. Здесь из-за возгорания в одной из квартир пришлось эвакуировать всех жителей дома.

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Выбило стекла

Противник начал атаку рано – утром. В общем воздушная тревога длилась почти три часа. За это время в столице происходила работа ПВО и были слышны мощные взрывы.

Одна из пострадавших в результате российского удара – девочка Настя. Она рассказывает, что сама звонила в полицию, чтобы сообщить о "прилете".

Говорит, что когда произошло попадание обломков, у нее в квартире повылетало стекло в окна.

Было очень страшно. Я выбежала. У меня посыпались стекла,

– делится впечатлениями девочка.

Настя рассказала, что она первой позвонила в полицию. Девочка впервые в жизни звонила в правоохранительные органы.

Она имеет ранения на лице – порезанную бровь – и рану на голове. Ее задело стеклом. Впрочем, уверяет Настя, повреждения ее незначительные, она уже получила необходимую помощь.

Справка: В Шевченковском районе столицы обнаружили боевую часть ракеты. Она упала во дворе многоэтажки. Ее вывезут в специальное место и там утилизируют.

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