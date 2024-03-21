Зокрема, падіння уламків ворожої ракети сталося у Шевченківському районі. Тут через загоряння в одній з квартир довелося евакуювати усіх мешканців будинку.

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Повибивало шибки

Противник розпочав атаку рано – вранці. Загалом повітряна тривога тривала майже три години. За цей час у столиці відбувалася робота ППО та було чути потужні вибухи.

Одна із постраждалих внаслідок російського удару – дівчинка Настя. Вона розповідає, що сама телефонувала до поліції, аби повідомити про "приліт".

Каже, що коли сталося влучання уламків, у неї в квартирі повилітало скло у вікна.

Було дуже страшно. Я вибіжила. У мене посипалося скло,

– ділиться враженнями дівчинка.

Настя розказала, що вона першою подзвонила у поліцію. Дівчинка вперше у житті телефонувала до правоохоронних органів.

Вона має поранення на обличчі – порізану брову – та рану на голові. Її зачепило склом. Втім, запевняє Настя, ушкодження її незначні, вона вже отримала необхідну допомогу.

Довідка: У Шевченківському районі столиці виявили бойову частину ракети. Вона впала у дворі багатоповерхівки. Її вивезуть у спеціальне місце і там утилізують.

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