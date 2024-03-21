Зокрема, падіння уламків ворожої ракети сталося у Шевченківському районі. Тут через загоряння в одній з квартир довелося евакуювати усіх мешканців будинку.
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Повибивало шибки
Противник розпочав атаку рано – вранці. Загалом повітряна тривога тривала майже три години. За цей час у столиці відбувалася робота ППО та було чути потужні вибухи.
Одна із постраждалих внаслідок російського удару – дівчинка Настя. Вона розповідає, що сама телефонувала до поліції, аби повідомити про "приліт".
Каже, що коли сталося влучання уламків, у неї в квартирі повилітало скло у вікна.
Було дуже страшно. Я вибіжила. У мене посипалося скло,
– ділиться враженнями дівчинка.
Настя розказала, що вона першою подзвонила у поліцію. Дівчинка вперше у житті телефонувала до правоохоронних органів.
Вона має поранення на обличчі – порізану брову – та рану на голові. Її зачепило склом. Втім, запевняє Настя, ушкодження її незначні, вона вже отримала необхідну допомогу.
Окупанти вдарили по Києву 21 березня: що відомо
- Ворог через понад місяць "тиші" знову вдався до ракетного терору проти Києва.
- Вранці окупанти підняли у повітря 11 бомбардувальників Ту-95. Вони випустили 29 крилатих ракет.
- Згодом стало відомо, що противник вдарив по столиці і балістикою. Він запустив дві аеробалістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал".
- Сили ППО збили усі цілі на Київщині.
- Втім, у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах уламки пошкодили житлові будинки та автомобілі.
- Постраждало 13 людей. Серед них четверо госпіталізували. Серед поранених – 13-річна дівчинка.
- На Київщині четверо людей отримали поранення. Одну людину госпіталізували.
- Президент Зеленський відреагував на обстріл Києва. Він закликав союзників забезпечити Україну необхідною кількістю засобів ППО.