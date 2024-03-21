Це сталося у Шевченківському районі столиці. Примітно, що всі російські ракети у повітрі під час атаки збила українська протиповітряна оборона.
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У Києві вилучили бойову частину російської ракети
Журналісти "РБК-Україна", які перебували на місці подій, розповіли, що у Шевченківському районі столиці виявили бойову частину російської ракети, яка атакувала місто.
У Шевченківському районі виявили бойову частину російської ракети / Фото "РБК-Україна" і ДСНС
Зрештою цю частину ракети вилучили за допомогою спецтехніки фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Її мають ліквідувати, щоб ця бойова частина не могла загрожувати цивільному населенню.
ДСНС вилучила бойову частину російської ракети / Відео "РБК-Україна"
Варто зазначити, що до цього у ДСНС о 7:54 повідомляли, що у Шевченківському районі виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.
Росія завдала ракетного удару по Києву
- О 3 ночі 21 березня з'явилися повідомлення про те, що російські війська готуються до ракетного удару по Україні, причому в польоті можуть бути залучені до 11 російських літаків ТУ-95МС. Невдовзі після цього в кількох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всю територію країни.
- Під час нещодавньої атаки ворог завдав потужного ракетного удару по Києву. На щастя, система протиповітряної оборони міста успішно перехопила та знищила всі ворожі ракети.
- Водночас внаслідок масованого обстрілу в українській столиці уламки впали в кількох районах міста. Так, уламки фіксували у приміщенні дитячого садочка, кількох житлових будинках і на території одного з підприємств.
- Крім того, у ДСНС та КМВА показали наслідки російського ракетного удару по Києву. В українській столиці були пошкодження будівель у кількох районах, а також загоряння автомобілів.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що під час атаки по столиці України російські ракети здійснювали маневри. Крім того, траєкторія руху ракет також була складною.