Президент України відреагував на черговий удар по Києву.

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Путіна можна зупинити

Глава держави наголосив, що подібні обстріли українських міст відбуваються в Україні щодня і щоночі. Втім, світова спільнота здатна покласти край цьому терору, надавши нашій країні системи ППО.

Зеленський підкреслив, що у росіян немає таких ракет, які б Patriot не був здатний знищити.

Президент зазначив, що необхідність закрити небо існує від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини.

Він вважає, що це можна зробити, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі.

Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів,

– заявив український лідер.