Європа збирається перевести свою економіку на воєнні рейки. Це рішення мають ухвалити за кілька днів на саміті ЄС.

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Умєров про те, як минув двадцятий "Рамштайн"

Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 міліметрів, 152 міліметрів, 105 міліметрів та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора,

– написав глава Міноборони.

Також партнери нададуть "ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції". Для систем протиповітряної оборони буде більше ракет.

F-16 і дрони

Очільник українського оборонного відомства подякував своєму німецькому колезі Борису Пісторіусу. Той зазначив, що небо над Україною належить українцям. Спільним завданням є забезпечити перевагу України в повітрі.

"Допомогти закрити наше небо мають також F-16. Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше", – вказав Умєров.

Окрему увагу на засіданні приділили дронам. До дронової коаліції приєдналися нові країни, результатами цього об'єднання стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні.

Наша війна за відновлення територіальної цілісності – це перша повномасштабна війна дронів. (...) Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БпЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою,

– підкреслив міністр оборони.

Про що іще говорили

У Вісбадені українська делегація зустрілася з військовим керівництвом ключових країн-партнерів 18 березня. Наші представники презентували план на 2024 рік, озвучили критичні потреби українських Сил оборони, розповіли про останні досягнення щодо побудови фортифікацій.

А 19 березня зустрілися з секретарем Остіном та генералом Брауном.

Там обговорили:

план України на 2024 рік;

будівництво фортифікацій;

посилення української ППО;

надання засобів радіоелектронної боротьби;

окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що росіяни мають певні успіхи – досягли їх величезними втратами особового складу. Та ЗСУ впевнені у своїй перемозі. А США не допустять, щоб Україна програла.