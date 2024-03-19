Про це на засіданні "Рамштайну" заявив голова Пентагону, передає 24 Канал. Ллойд Остін наголосив, умови, в яких ведуть бій українські воїни, є надзвичайно важкими.

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"Наша коаліція не дозволить цього"

На засіданні Контактної групи з питань оборони України очільник Пентагону наголосив, партнери знають, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. Додав, що, на жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників.

Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить,

– підкреслив Ллойд Остін.

Голова Пентагону наголосив, що Україна може зупинити Путіна. Однак, Захід має це забезпечити. Окрім того, посадовець зауважив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України,

– підкреслив міністр.

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Остін переконуватиме союзників у відданості Україні