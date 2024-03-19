Про це на засіданні "Рамштайну" заявив голова Пентагону, передає 24 Канал. Ллойд Остін наголосив, умови, в яких ведуть бій українські воїни, є надзвичайно важкими.
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"Наша коаліція не дозволить цього"
На засіданні Контактної групи з питань оборони України очільник Пентагону наголосив, партнери знають, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. Додав, що, на жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників.
Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить,
– підкреслив Ллойд Остін.
Голова Пентагону наголосив, що Україна може зупинити Путіна. Однак, Захід має це забезпечити. Окрім того, посадовець зауважив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.
Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України,
– підкреслив міністр.
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Остін переконуватиме союзників у відданості Україні
- Зауважимо, що напередодні "Рамштайну" агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи спробує переконати європейських союзників, що адміністрація Джо Байдена досі віддана підтримці України, попри те, що у Вашингтона фактично закінчилися гроші для підтримки нашої держави.
- "Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці – більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", – сказав високопоставлений представник Пентагону на умовах анонімності.