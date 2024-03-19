Об этом на заседании "Рамштайна" заявил глава Пентагона, передает 24 Канал. Ллойд Остин отметил, условия, в которых ведут бой украинские воины, являются чрезвычайно тяжелыми.
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"Наша коалиция не позволит этого"
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона отметил, партнеры знают, что условия в которых ведет бой украинская армия, чрезвычайно тяжелые. Добавил, что, к сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников.
Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит,
– подчеркнул Ллойд Остин.
Глава Пентагона отметил, что Украина может остановить Путина. Однако, Запад должен это обеспечить. Кроме того, чиновник отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.
Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины,
– подчеркнул министр.
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Остин будет убеждать союзников в преданности Украине
- Заметим, что накануне "Рамштайн" агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что министр обороны США Ллойд Остин на заседании Контактной группы попытается убедить европейских союзников, что администрация Джо Байдена до сих пор предана поддержке Украины, несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились деньги для поддержки нашего государства.
- "Я думаю, что наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы – больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", – сказал высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности.