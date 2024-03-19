Так, министр обороны высказался о возможности поставки Украине этих крылатых ракет. Заявил, что поддержка в других отраслях важнее.

Кстати Уже в который раз: Бундестаг снова не поддержал поставки ракет Taurus в Украину

Что именно сказал немецкий министр

Борис Писториус убежден, что во время дебатов о поставках Taurus можно оставить без внимания основные потребности Киева в обороне.

Министр заявил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона – вот это действительно насущные вопросы.

"Тот факт, что секретная информация из заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру", – сказал глава оборонного ведомства.

При этом министр также предостерег от вреда в дебатах относительно немецких крылатых ракет.

Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако, я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее,

– подчеркнул Писториус.

Советуем прочитать Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

Что известно об этом заседании "Рамштайн"

Что надо знать об этой встрече партнеров Украины в формате "Рамштайн", объяснил Центр стратегических коммуникаций. В частности: