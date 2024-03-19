Соединенные Штаты Америки рассматривают новые методы оказания помощи. Республиканец Линдси Грэм сообщил во время брифинга в Киеве о возможности перехода от грантов к беспроцентным кредитам, что может найти поддержку в Конгрессе, – сообщает 24 Канал.

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Украина – не Ирак, не Афганистан

"Я разговаривал со спикером (Джонсоном – 24 Канал) до того, как приехал сюда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет достаточно популярной. Не только среди республиканцев, но и среди демократов", – сказал политик.

Сенатор Грэм, который выступает за новый подход к помощи Украине, также отметил, что эта идея имеет поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что новый проект помощи будет принят "в ближайшие дни, не недели", после принятия внутреннего бюджета США.

70% сенаторов-республиканцев понимают необходимость помогать Украине,

– добавил сенатор.

Во время брифинга в Киеве сенатор Грэм неоднократно подчеркивал важность поддержки Украины, но также напомнил о внутренних вызовах, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, в частности вопрос миграционного кризиса и укрепления границы с Мексикой.

Политик обратился к украинскому народу со словами поддержки, одновременно акцентируя на необходимости учета американских интересов. Он выразил восхищение стойкостью украинцев, которые продолжают борьбу за свою страну, несмотря на все вызовы.

Когда я приеду домой, я расскажу: это (Украина – 24 Канал) не Ирак и Афганистан. Люди здесь хотят бороться. Вы выстояли. У вас почти ничего не было. Вы должны были упасть через четыре недели. Через два года вы все еще боретесь. Мы собираемся помочь вам. Но надо также понимать, что американские налогоплательщики и американский народ тоже имеют потребности.

По словам сенатора, поддержка Украины является важной не только с точки зрения моральных обязательств, но и как стратегический шаг в противостоянии глобальным вызовам, которые ставит перед мировым сообществом агрессия России.

В целом США продолжают искать пути для обеспечения эффективной поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет. Новые формы помощи, такие как беспроцентные кредиты, могут стать ключевым элементом в этой поддержке.

Вспомним напоследок, что не так давно Сенат США поддержал выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95 миллиардов долларов. Из этой суммы более 60 миллиардов предусмотрено для нашего государства.

Однако чтобы соответствующий законопроект вступил в силу, необходимо, чтобы его поддержали конгрессмены и спикер в Палате представителей США.