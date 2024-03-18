Дональд Туск призывает Джонсона не игнорировать, что "творится с Одессой", ведь его нежелание как можно скорее подать законопроект на голосование парламента негативно влияет на войну в Украине. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин отметил 24 Каналу, что Джонсон понимает – его коалиция разваливается. Он видит, что демократы собирают подписи и помощь Украине может произойти в обход его позиции, а значит, в обход Дональда Трампа.
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Джонсон осознает свой провал
Рашкин считает, что спикер Джонсон знает, что он в сложной ситуации, поэтому и предлагает другой вариант. Он пытается разделить помощь Украине и Израилю, чтобы было два отдельных законопроекта. Это может ускорить их принятие и не будет противоречить позициям трампистов.
Такое намерение является способом помочь своей фракции "выжить, а не развалиться полностью". Потому что те республиканцы, кто поддерживает помощь Украине – боятся прямого конфликта с Трампом, чтобы не потерять политическую карьеру.
Хорошие намерения (у Джонсона – 24 Канал), но он, в основном, занимается задержкой законопроекта, что и будет делать в дальнейшем. Поэтому доверия к нему нет никакого,
– отметил общественный и политический деятель.
Что будет с помощью Украине
Рашкин ожидает, что в течение 1 – 2 недель будет голосование.
Главное, чтобы Джонсон не отправил всех в отпуск, и снова не дал им голосовать,
– сказал Рашкин.
Джонсон надеется, что именно благодаря главам демократов и тем ситуативным коалициям, которые ему приходится строить, в итоге, удастся принять финансирование на помощь Украине, не привлекая к этому процессу республиканцев.
"Трудно доверять спикеру Джонсону, учитывая, что он делал до сих пор. Но я верю в то, что понимание важности помощи Украине должно преобладать", – подчеркнул Юрий Рашкин.
Помощь Украине: последние новости
- США до сих пор не проголосовали за предоставление масштабной помощи Украине. Однако трамписты в Вашингтоне уже начали продвигать свой вариант – Джонсон предлагает оказывать помощь в кредит, а не "дарить".
- В США могут рассмотреть военную и финансовую помощь Украине в одном пакете с конфискацией российских активов. Об этом говорил министр юстиции Украины Денис Малюська, отметив, что рассмотрение и голосование могут начать уже на следующей неделе.
- В Евросоюзе приняли решение о выделении дополнительных средств на военную помощь. Речь идет о 5 миллиардах евро.