Дональд Туск закликає Джонсона не ігнорувати, що "коїться з Одесою", адже його небажання якомога швидше подати законопроєкт на голосування парламету негативно впливає на війну в Україні. Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін зазначив 24 Каналу, що Джонсон розуміє – його коаліція розвалюється. Він бачить, що демократи збирають підписи й допомога Україні може відбутися в обхід його позиції, а отже, в обхід Дональда Трампа.

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Джонсон усвідомлює свій провал

Рашкін вважає, що спікер Джонсон знає, що він у складній ситуації, тому і пропонує інший варіант. Він намагається розділити допомогу Україні та Ізраїлю, щоб було два окремі законопроєкти. Це може пришвидшити їх ухвалення і не суперечитиме позиціям трампістів.

Такий намір є способом допомогти своїй фракції "вижити, а не розвалитись повністю". Бо ті республіканці, хто підтримує допомогу Україні – бояться прямого конфлікту з Трампом, аби не втратити політичну кар'єру.

Гарні наміри (у Джонсона – 24 Канал), але він, в основному, займається затримкою законопроєкту, що і буде робити надалі. Через це довіри до нього нема ніякої,

– зауважив громадський і політичний діяч.

Що буде з допомогою Україні

Рашкін очікує, що протягом 1 – 2 тижнів буде голосування.

Головне, аби Джонсон не відправив всіх у відпустку, і знову не дав їм голосувати,

– сказав Рашкін.

Джонсон надіється, що саме завдяки головам демократів і тим ситуативним коаліціям, які йому доводиться будувати, врешті, вдасться ухвалити фінансування на допомогу Україні, не залучивши до цього процесу республіканців.

"Важко довіряти спікеру Джонсону, зважаючи, що він робив досі. Але я вірю в те, що розуміння важливості допомоги Україні має переважати", – наголосив Юрій Рашкін.

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