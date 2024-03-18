Дональд Туск закликає Джонсона не ігнорувати, що "коїться з Одесою", адже його небажання якомога швидше подати законопроєкт на голосування парламету негативно впливає на війну в Україні. Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін зазначив 24 Каналу, що Джонсон розуміє – його коаліція розвалюється. Він бачить, що демократи збирають підписи й допомога Україні може відбутися в обхід його позиції, а отже, в обхід Дональда Трампа.
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Джонсон усвідомлює свій провал
Рашкін вважає, що спікер Джонсон знає, що він у складній ситуації, тому і пропонує інший варіант. Він намагається розділити допомогу Україні та Ізраїлю, щоб було два окремі законопроєкти. Це може пришвидшити їх ухвалення і не суперечитиме позиціям трампістів.
Такий намір є способом допомогти своїй фракції "вижити, а не розвалитись повністю". Бо ті республіканці, хто підтримує допомогу Україні – бояться прямого конфлікту з Трампом, аби не втратити політичну кар'єру.
Гарні наміри (у Джонсона – 24 Канал), але він, в основному, займається затримкою законопроєкту, що і буде робити надалі. Через це довіри до нього нема ніякої,
– зауважив громадський і політичний діяч.
Що буде з допомогою Україні
Рашкін очікує, що протягом 1 – 2 тижнів буде голосування.
Головне, аби Джонсон не відправив всіх у відпустку, і знову не дав їм голосувати,
– сказав Рашкін.
Джонсон надіється, що саме завдяки головам демократів і тим ситуативним коаліціям, які йому доводиться будувати, врешті, вдасться ухвалити фінансування на допомогу Україні, не залучивши до цього процесу республіканців.
"Важко довіряти спікеру Джонсону, зважаючи, що він робив досі. Але я вірю в те, що розуміння важливості допомоги Україні має переважати", – наголосив Юрій Рашкін.
Допомога Україні: останні новини
- США досі не проголосували за надання масштабної допомоги Україні. Однак трампісти у Вашингтоні вже почали просувати свій варіант – Джонсон пропонує надавати допомогу в кредит, а не "дарувати".
- У США можуть розглянути військову й фінансову допомогу Україні в одному пакеті з конфіскацією російських активів. Про це говорив міністр юстиції України Денис Малюська, зазначивши, що розгляд і голосування можуть почати вже наступного тижня.
- У Євросоюзі ухвалили рішення щодо виділення додаткових коштів на військову допомогу. Мовиться про 5 мільярдів євро.