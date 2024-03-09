"Дивіться, я не молодий. Це не секрет", – із посмішкою каже Байден, звертаючись до камери, додаючи: "Але ось що важливо – я розумію, як досягати результатів для американського народу".

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Байден бореться за молодь

81-річний президент у відео перелічує досягнення свого першого терміну, і це:

боротьба з пандемією коронавірусу;

обмеження цін на інсулін для літніх споживачів;

прийняття законодавства про інфраструктуру.

Він протиставляє свої досягнення політиці колишнього глави США Дональда Трампа, ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії. Байден звинувачує опонента у позбавленні жінок "свободи вибору" у репродуктивних питаннях.

Зверніть увагу! Новий ролик є першим у рамках рекламної кампанії Байдена, загальною вартістю у 30 мільйонів доларів. Як стверджують журналісти, агітація нинішнього американського лідера протягом наступних шести тижнів охопить штати Америки.

Цей ролик під назвою "Для вас" демонструє певну зміну тональності Байдена. Його жартівлива близькість може привабити молодих виборців, підтримку яких Байден прагне зміцнити. Відео планують транслюватися на каналах, популярних серед молоді, зокрема:

Comedy Central;

ESPN;

Adult Swim.

У ролику присутній навіть невеликий курйоз. Після стандартних слів про схвалення Байденом повідомлення, голос за кадром просить його зробити ще один дубль.

Дивіться, я дуже молодий, енергійний і красивий. Нащо мені це все?

– відповідає Байден, мигцем демонструючи усмішку, перш ніж екран стає чорним.

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Чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 5 листопада 2024 року та стануть 60-ми виборами лідера США. Головними кандидатами на пост глави держави є Джо Байден та Дональд Трамп, хоча щодо участі останнього немає стовідсоткової впевненості, тому що праймеріз ще не завершився.

Існує небезпідставний острах навколо статистики про те, що Трамп може стати наступним президентом США. Скажімо, видання The Telegraph пише, що країни Європи мають підготуватися до можливого виходу США з НАТО, якщо Дональд Трамп знову стане президентом.