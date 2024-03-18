Під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, за участю глави МЗС України, ухвалили остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Дмитро Кулеба висловив вдячність колегам за цей крок.

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Росія погрожує ЄС та НАТО

Дмитро Кулеба подякував Чехії за ініціативу купівлі артилерійських боєприпасів. Крім цього, він також закликав інших зробити свої внески тих, хто це ще не зробив.

Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення,

– заявив міністр.

Кулеба також знову наголосив, що Росія не збирається припиняти агресію. навпаки постійні погрози свідчать про протилежні плани.

За словами очільника МЗС, українські воїни – єдина лінія європейської оборони проти Росії, яка прагне знищити Європу. Він зауважив, що не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні наших військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам.

Міністр також висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об’єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення необхідні для початку переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу. Кулеба також закликав посилити санкції.

Крім цього, він привітав ініціативу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України.

Раніше вже говорили про це рішення