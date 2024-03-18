Во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, с участием главы МИД Украины, приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Дмитрий Кулеба выразил благодарность коллегам за этот шаг.

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Россия угрожает ЕС и НАТО

Дмитрий Кулеба поблагодарил Чехию за инициативу покупки артиллерийских боеприпасов. Кроме этого, он также призвал других сделать свои взносы тех, кто это еще не сделал.

Призываю тех, кто еще размышляет над взносами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение,

– заявил министр.

Кулеба также вновь подчеркнул, что Россия не собирается прекращать агрессию. наоборот постоянные угрозы свидетельствуют о противоположных планах.

По словам главы МИД, украинские воины – единственная линия европейской обороны против России, которая стремится уничтожить Европу. Он отметил, что не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении наших военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать хребет российским оккупационным войскам.

Министр также выразил надежду, что Еврокомиссия и государства-члены ЕС объективно оценят прогресс Украины и примут решения необходимые для начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз. Кулеба также призвал усилить санкции.

Кроме этого, он приветствовал инициативу Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины.

Ранее уже говорили об этом решении