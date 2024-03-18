Політичне рішення

Про це Боррель повідомив напередодні зустрічі, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Верховний представник ЄС сподівається, що важливі рішення будуть ухвалені саме сьогодні.

Читайте також Заборона імпорту російського зерна до ЄС: що Чехія хоче запропонувати Єврокомісії

Зокрема, виділення 5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру.

Я сподіваюся, що сьогодні міністри безумовно схвалять це для того, щоб збільшити нашу військову підтримку Україні, яка є дуже необхідною для підтримки України,

— сказав Боррель.

Крім того, очікується, що міністри ухвалять політичне рішення щодо прибутків, які генерують заморожені активи Росії. Ці кошти планують спрямувати також на військову допомогу Україні.

До речі! Серед інших рішень очікується ухвалення санкцій проти причетних до вбивства російського опозиціонера Алєксєя Навального.