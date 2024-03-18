Політичне рішення
Про це Боррель повідомив напередодні зустрічі, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Верховний представник ЄС сподівається, що важливі рішення будуть ухвалені саме сьогодні.
Читайте також Заборона імпорту російського зерна до ЄС: що Чехія хоче запропонувати Єврокомісії
Зокрема, виділення 5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру.
Я сподіваюся, що сьогодні міністри безумовно схвалять це для того, щоб збільшити нашу військову підтримку Україні, яка є дуже необхідною для підтримки України,
— сказав Боррель.
Крім того, очікується, що міністри ухвалять політичне рішення щодо прибутків, які генерують заморожені активи Росії. Ці кошти планують спрямувати також на військову допомогу Україні.