Що Чехія запропонує Єврокомісії
Про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний. За його словами, йдеться про зернові й олійні культури з Росії та Білорусі.
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Він переконаний, що відмова від імпорту не призведе до суттєвого подорожчання продуктів. Міністр пояснив, що Чехія збирає 8 мільйонів тонн зернових на рік, тоді як потреба країни становить близько 5 мільйонів тонн.
Російському зерну і білоруським товарам просто немає чого робити в Європі. Я не бачу жодної причини, чому російське зерно мало б бути в Європі. Немає жодної причини підтримувати агресора,
– наголосив Виборний.
Чого прагне Єврокомісія
Суть у тому, що цього тижня Єврокомісія має намір представити свої пропозиції стосовно обмежень на кількість імпортованого зерна з Росії та Білорусі, але загального ембарго не передбачається.
Водночас повідомляється, що повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін, а також негативного впливу на бідніші країни світу. Тому, цілком ймовірно, що транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений.
Що відомо про російський експорт до ЄС
Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі 24 Каналу розповів, що 11 березня Європарламент підтримав рішення про запровадження санкцій на російське зерно. Експерт додав, що якби не українські журналісти-розслідувачі, то про російський експорт до Європи ніхто не знав би.
Відтак, серед найбільших імпортерів російського зерна є:
- Іспанія – 40%, відвантаження в цю країну зросли у 8,8 раза – 850 тисяч тонн проти 96 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону,
- Італія – 36%, закупівлі зросли в 7,7 раза – 812 тисяч тонн проти 105 тисяч тонн,
- Бельгія – 9%. Зростання у 3,7 раза – 198 тисяч тонн проти 52 тисяч тонн,
- Греція – збільшила закупівлі в 1,9 раза – 160 тисяч тонн проти 85 тисяч тонн,
- Латвія також входить в число лідерів із закупівлі російського зерна, хоча відвантаження до цієї країни впали до 105 тисяч тонн із 410 тисяч тонн роком раніше.