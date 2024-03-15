Політолог Володимир Фесенко висловив 24 Каналу думку, що грантова допомога для України, як було раніше, вигідніше, ніж ленд-ліз. У Пентагоні тим часом прокоментували попередній пакет допомоги нашій державі, назвавши його "унікальним".

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Трампісти просувають кредити

Фесенко розповів, що раніше допомога від США в Україну приходила у вигляді грантів. Однак тепер трампісти просувають допомогу Україні у вигляді ленд-лізу, фактично кредиту, а не безоплатної допомоги, як було раніше. Ленд-лізом США допомагали Великій Британії та СРСР під час Другої світової війни.

Велика Британія розраховувалась за ленд-ліз аж до кінця 20 століття. Тобто, пів століття після закінчення Другої світової війни Британія платила борг. У цьому й різниця. Безумовно для нас більш прийнятний, і, скажу відверто, більш вигідний варіант – це грантова допомога,

– зазначив політолог.

Грантова допомога для України

За його словами, грантова допомога в Україні закриває багато бюджетних проблем. Зокрема, звідти фінансуються соціальні виплати: пенсії, зарплати тощо. Тому нашій державі потрібна не лише військова допомога, а й фінансова.

"США нещодавно надали допомогу на 300 мільйонів, але нам треба значно більше та частіше, ніж раз на місяць. Нам потрібна зараз допомога, а не через пів року або рік. І грантова допомога, і ленд-ліз це передбачають. Якщо вони проголосують уже найближчим часом", – зауважив Фесенко.

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